Die Strategie der Stadt wird immer weniger nachvollziehbar. Sofern sie überhaupt noch eine hat.

Über 600 neue Corona-Fälle in Wien am Donnerstag. Ein offensichtliches Problem, die Fälle in der Stadt noch nachzuverfolgen. Und was macht die Stadt Wien? Sie steigt einmal aus dem Krisenstab der Bundesregierung aus.