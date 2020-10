Unter der Maske steckt ein alter Bekannter

Die neuen Grüßrituale und vor allem die fehlenden Bussis lassen die Grenzen nun nahezu verschwinden

Über ein Gebäude, das man „nicht einmal vom Wegschauen kennen will“, schrieb Kollege Wolfgang Freitag am Mittwoch an dieser Stelle. Das weckte Erinnerungen an die Jahre, als es gängig war, auf die Frage, ob man jemanden kenne, zu antworten: „nur vom Wegschauen“. Vielleicht verstehen diese Nuancen der Bekanntschaft nur Menschen, die aus Kleinstädten kommen, wo man jeden kennt, aber selbstverständlich nicht jeden grüßt, außer man begegnet einander plötzlich an ungewohnter Stelle, am Graben in Wien etwa oder an einem Strand in Südkreta. Dann erinnert man sich daran, einander vom Wegschauen zu kennen, und grüßt freundlich. Daheim dann natürlich wieder nicht.

Die Übergänge können zwar fließend sein, aber es war wichtig, zwischen Freunden (hier gab es noch Abstufungen wie „alte“ und „gute“), Bekannten (gute, flüchtige, freiwillige, erzwungene), Kollegen und Nachbarn zu unterscheiden. Die neuen Grüßrituale und vor allem die fehlenden Bussis lassen die Grenzen nun nahezu verschwinden. Wobei auffällt, dass die schöne ländliche Gepflogenheit, auch Fremde in der Natur freundlich zu grüßen, sich auch zaghaft in Wien zu verbreiten scheint. Zumindest hat der Mann, der an der Straßenecke auf einem Sessel in der Morgensonne saß, sehr fröhlich Hallo gesagt. Vielleicht war es aber auch ein alter Bekannter unter der Maske.

In den öffentlichen Verkehrsmitteln hat sich nun durchgesetzt, worüber endlos diskutiert worden war. Niemand isst mehr, kaum jemand telefoniert. Um wie viel lieber würde man sich über eine Leberkässemmel aufregen als das Geplänkel anzuhören, ob der Herr seine Maske versehentlich herunterrutschen ließ oder es als subversiven Akt versteht.

Jemand kehrt Blätter in der Straße zusammen, noch sind sie bunt. Ein paar bleiben auf der Schaufel, der Rest fliegt davon. Er bleibt geduldig bei seiner Arbeit. Nur Stunden später wird der Gehsteig wieder mit Blättern übersät sein. Irgendwann sind sie dann weg.

