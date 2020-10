Migrantenpartei SÖZ wirbt auf Türkisch um Wählerstimmen

Sie wollen die „Stimme der Ungehörten“ sein, schreiben die Spitzenkandidatin und ehemalige Nationalratsabgeordnete, Martha Bißmann, sowie Listen-Gründer Hakan Gördü.

Wenn es um die Doppelstaatsbürgerschaft für Türken, die Schließung von Moscheen und das Kopftuchverbot geht, würden es die etablierten Parteien vorziehen zu schweigen, heißt es in dem auf Türkisch verfassten Brief der Liste Soziales Österreich der Zukunft (SÖZ, auf Türkisch so viel wie: „Versprochen!"), der am Mittwoch in zahlreichen Postkästen türkischstämmiger Wiener landete.

Um sich für diese und andere Themen wie soziale Gerechtigkeit, Bildung und Rassismus-Bekämpfung einzusetzen, brauche sie am 11. Oktober Unterstützung. „Werden Sie Teil dieser historischen Gelegenheit und geben Sie unser Partei SÖZ Ihre Stimme“, schreiben Hakan Gördü und Martha Bißmann, die die „Stimme der Ungehörten“ sein wollen.

Gördü ist Gründer der Liste und war früher in der UETD aktiv, einer der AKP des türkischen Präsidenten, Recep Tayyip Erdoğan, nahestehenden Organisation. Die frühere Nationalratsabgeordnete (zunächst für die Liste Pilz, später als wilde Abgeordnete, nachdem sie im Streit aus dem Klub ausschied) Martha Bißmann tritt als die Spitzenkandidatin von SÖZ an. (kb)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.10.2020)