Reparaturmedizin? Aus!

Der Verein Praevenire präsentiert ein Weißbuch mit Handlungsempfehlungen an die Politik.

Wien. Die „bestmögliche Gesundheitsversorgung der Österreicher“ ist das erklärte Ziel des Vereins Praevenire, dessen Präsident Hans Jörg Schelling am Donnerstag das „Weißbuch Gesundheit 2030“ präsentierte. Darin sind in 16 Kapiteln die Erkenntnisse eines Diskussionsprozesses zusammengefasst, an dem seit Mai 2019 rund 500 Experten aus den verschiedensten Bereichen beteiligt waren.

Anlass sind die Herausforderungen durch die steigende Lebenserwartung und den medizinischen Fortschritt – insbesondere, State of the Art Therapien für alle zugänglich zu machen und die Zahl der gesunden Lebensjahre zu steigern, erklärte Schelling.

Zu den Thesen, bei denen laut Schelling „immer der Patient im Mittelpunkt steht“, gehört unter anderem eine Abkehr von der „Reparaturmedizin“ hin zur Prävention – inklusive entsprechender Bildung. Auf der anderen Seite solle Rehabilitation und Nachsorge gestärkt werden, ebenso der Pflegebereich. Zu den weiteren Punkten gehören die Kompetenzaufteilung unter den Gesundheitsberufen und verstärkte Digitalisierung. Auch wenn die Finanzierung nicht im Fokus stehe, wird die Entflechtung der Finanzströme und Zusammenführung der Finanzierungstöpfe dringend empfohlen.

„Vieles davon ist nicht neu“, räumt Schelling ein, was es aber brauche, sei die Umsetzung. Hier hofft er auf ein gewisses Gewicht durch die „Neutralisierung“ der Empfehlungen. Das Weißbuch basierte auf dem Konsens der verschiedenen Stakeholder. Positionen, bei denen es Dissens gab, sind als solche vermerkt.

Nächster Schritt ist die Übergabe an die Politik. Wilfried Haslauer, Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz, bezeichnete es als „wichtiges Signal mit vielen machbaren Denkansätzen“. (at)

