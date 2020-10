„The Trial of the Chicago 7“: Wortgewalt gegen Windmühlen

Sacha Baron Cohen („Borat“) überzeugt in seiner ersten wirklich „seriösen“ Rolle: Als schelmischer linker Aktivist (vorne), der sich in einem Schauprozess behaupten muss.

„The Trial of the Chicago 7“ zeigt einen US-Prozess gegen linke Demonstranten von 1968. Der Film zielt auf die Gegenwart ab, bleibt aber der Vergangenheit verhaftet.

„Hallo, hier ist das Verschwörungsbüro!“: Das hört jeder, der bei William Kunstler anruft. Der Anwalt nutzt seine Wohnung als Hauptquartier, und die Begrüßung ist eine ironische Kampfansage: „Verschwörung“ lautet nämlich ein Anklagepunkt gegen Kunstlers berühmte Mandanten, die „Chicago 7“. Von realer Konspiration kann keine Rede sein. Es sei denn, man bezieht sich auf die klagende Partei – die Regierung der Vereinigten Staaten.

David gegen Goliath: So wirkt einer der strittigsten Gerichtsprozesse der US-Geschichte in der Netflix-Produktion „The Trial of the Chicago 7“. Angeklagt war damals, 1968, ein bunter Trupp linker Aktivisten. Im Umfeld des Demokratenparteitags in Chicago war es zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. Ein Schauprozess?

In den USA gäbe es so etwas nicht, meint der Verteidiger. Aaron Sorkins Gerichtsdrama zeichnet ein gegenteiliges Bild. Von Anfang an, als der ehrgeizige Richard Schultz (Joseph Gordon-Levitt) vom Justizminister der Nixon-Administration damit beauftragt wird, ein Verfahren gegen die „Sieben“ zu führen, ist klar: Hier wird ein Exempel statuiert. Die Sachlage ist zweitrangig: Was zählt, ist das Signal an subversive Elemente, die Vietnamkrieg und Staatsgewalt infrage stellen. Die Angeklagten: Abbie Hoffman, schelmischer Mitbegründer der „Youth International Party“ (Sacha Baron Cohen), Tom Hayden, Leitfigur der Studentenbewegung SDS (Eddie Redmayne), und David Dellinger, ein Pazifist der ersten Stunde (John Carroll Lynch). Obwohl sie miteinander im Zwist liegen, wirft man sie vor Gericht in einen Topf. Und als Draufgabe, ohne aktiven Rechtsbeistand, den Black Panther Bobby Seale (Yahya Abdul-Mateen II), der nur kurz am Schauplatz war.

Faire Verhandlung? Nicht vorgesehen

Die vier müssen sich notgedrungen zusammenraufen. Und erkennen schnell, dass eine faire Verhandlung nicht vorgesehen ist. Die Voreingenommenheit des alternden Richters (Frank Langella), der ständig die Namen der Angeklagten vergisst und jeden ihrer berechtigten Einsprüche abbügelt, ist offenkundig. Als er Seale nach wiederholten Zwischenrufen knebeln und in Ketten legen lässt, wird sogar die Klägerseite verlegen.

Auch sie schämt sich für das Scheitern eines Rechtssystems, das sich Unbefangenheit auf die Fahnen geschrieben hat. Seit jeher haben Hollywood-Gerichtsdramen (etwa „Die zwölf Geschworenen“) dessen Ideal hochgehalten: Alles, was es braucht, sind kluge Menschen (meistens Männer), die uns mit eloquenten Argumenten ins Gewissen reden, und die Wahrheit setzt sich durch. Regisseur Sorkin („The West Wing“) sieht sich selbst als Bannerträger dieser Idee. Seine Drehbücher sind Walstätten für raffinierte Wortgefechte. Auch in „The Trial of the Chicago 7“ dürfen Zungenfertige im Dienst des Anstands Sprachwatschen austeilen. Aber es hilft nichts – weil das Gesetz taub ist. Die Angst vor der Auflösung demokratischer (Diskussions-)Kultur trifft nicht nur in den USA einen Nerv. Und der Fokus auf einen Prozess gegen Demonstranten hat brisanten Gegenwartsbezug. Dennoch wirkt der Film, trotz bemerkenswerter Erzähleffizienz, enorm altbacken – nicht zuletzt, weil er die Blase der Verhandlung abseits beweiskräftiger Rückblenden kaum verlässt.

In einer davon werden Protestierende von der Polizei durch die Sichtschutzfenster einer Nobelbar gedrängt, wo die Politkaste Feierabend macht. So treffen die 1960er- auf die 1950er-Jahre, kommentiert Abbie Hoffman mit bitterem Lächeln. Doch Sorkins Drama steckt selbst in der Vergangenheit fest: Sein Porträt einer moralischen Mehrheit, die sich angesichts ruchloser institutioneller Machenschaften in rechtschaffener, formschön artikulierter Empörung ergeht und dafür den Applaus der Gerechten erntet, mutet im Kontext der Gegenwart eher hilflos, um nicht zu sagen weltfremd an. Immerhin begeistert das Ensemble, allen voran Mark Rylance als William Kunstler. Und Sacha Baron Cohen („Borat“), der in seiner ersten wirklich „seriösen“ Rolle überzeugt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.10.2020)