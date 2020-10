Wieso bekommt Strache vor der Wien-Wahl so viel Sendezeit?

Wer ist der größere Narr? Der Narr selbst oder jene, die den Narren als Narren bezeichnen, sich an seinem Narrentum ergötzen und von ebendiesem an der Nase herumführen lassen? Also wir. Ich. Ja, ich geb es zu.