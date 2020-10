Wenn die NHL ruft

(c) GEPA pictures/ Philipp Brem

Marco Rossi nimmt Anlauf: Der Vorarlberger, 19, sollte schon zu Saisonbeginn eine Rolle in Minnesota spielen können.

Über die Wege und Aussichten von Marco Rossi, Thimo Nickl

und Benjamin Baumgartner in der stärksten Eishockeyliga der Welt.

Wien. Erstmals in der 103-jährigen Geschichte der National Hockey League (NHL) sind gleich drei österreichische Talente beim Draft der besten Eishockeyliga der Welt ausgewählt worden. Nach Marco Rossi (Minnesota Wild, 1. Runde, 9. Position) wurden am Folgetag auch noch Thimo Nickl (Anaheim Ducks, 4. Runde, 104. Position) und Benjamin Baumgartner (New Jersey Devils, 6. Runde, 161. Position) von einem der 31 Teams ausgewählt. Insgesamt wurden 217 Talente gedraftet.