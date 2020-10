Schallenberg trifft Tichanowskaja

Am Flughafen Wien traf der Außenminister die belarussische Oppositionsführerin und stärkte ihr den Rücken.

Zum zweiten Mal innerhalb von drei Wochen sicherte Außenminister Alexander Schallenberg der belarussischen Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja Unterstützung im Kampf gegen Diktator Alexander Lukaschenko zu. Nach einem Gespräch der EU-Außenminister in Brüssel traf Schallenberg die 38jährige frühere Englischlehrerin am Donnerstag am Flughafen Wien.

Er brachte der belarussischen Zivilgesellschaft seinen Respekt entgegen. Besonders hob er die Rolle der Frauen in der Protestbewegung hervor. „Wenn demokratische Prinzipien und Werte mit Füßen getreten, wenn Menschen willkürlich verhaftet und gefoltert werden, muss die EU reagieren.“ Die EU-Sanktionen gegen 40 Personen, die verantwortlich für Wahlfälschungen und Repressionen sind, bezeichnete er als überfällig. „Was wir in Belarus erleben, ist ein demokratiepolitisches Drama.“

„Neuer eiserner Vorhang"

Lukaschenko wolle einen „neuen eisernen Vorhang“ aufziehen, erklärte Schallenberg. „Der Geist der Veränderung ist aber längst aus der Flasche entwichen und lässt sich auch nicht mehr zurückdrängen.“ Tichanowskaja, die im Exil in Litauen lebt, hatte in den vergangenen Tagen erst in Berlin Bundeskanzlerin Angela Merkel getroffen und danach an einer Konferenz in Bratislava teilgenommen. Zuvor hatte sie in Vilnius mit Emmanuel Macron, dem französischen Präsidenten, eine Unterredung gehabt.

Die EU erkennt den Wahlsieg des belarussischen Diktators gegen Tichanowskaja bei der Wahl am 9. August nicht an, die Lukaschenko angeblich einen Sieg 80 Prozent beschert hat und fordert eine Neuwahl. An den russischen Präsidenten Wladimir Putin hatte Tichanowskaja von Berlin aus appelliert: „Mischen Sie sich nicht ein. Wir möchten selbst unsere Zukunft bestimmen.“

Die Regierung in Wien versucht über das Engagement österreichischer Firmen in Belarus den Hebel anzusetzen und Druck auszuüben. Mit dem Grazer Professor Wolfgang Benedek, der mit einem Bericht über die Menschenrechtsverletzungen in der ehemaligen Sowjet-Republik betraut ist, spielt ein Österreicher eine prominente Rolle.