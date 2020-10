Die Rekordjagd in Schumachers Wohnzimmer

Lewis Hamilton fährt am Nürburgring um 91. F1-Sieg.

Nürburgring. 91 Siege hat Rekordweltmeister Michael Schumacher in der Formel 1 gefeiert. Ein Rekord für die Ewigkeit, dachten viele. Doch 14 Jahre später schickt sich Lewis Hamilton an, die Bücher neu zu schreiben. 14 Jahre nach dem letzten GP-Erfolg des deutschen Motorsport-Idols kann der Brite am Sonntag (14.10 Uhr, live, ORF1, RTL, Sky) ausgerechnet in dessen „Wohnzimmer“ den Rekord einstellen. Auf dem Nürburgring feierte Schumacher vor 25 Jahren den ersten seiner 91 Siege, nach sieben Jahren Pause feiert der Traditionskurs dank Corona ein Comeback in der Formel 1.

„Es ist unabwendbar, dass er Michael Schumacher überholen wird. Er soll deshalb gerne bei uns, in Michael Schumachers Wohnzimmer, wo die Verbindung mit dessen Rekorden auch am engsten ist, mit ihm gleichziehen“, sagte Nürburgring-Geschäftsführer Mirco Markfort. „Wir wünschen ihm dafür alles Gute, weil er sich die Rekorde ehrlich geholt hat, und das verdient den größten Respekt.“

Bis zu 20.000 Zuschauer könnten die Rekordfahrt erleben. Denn die Macher des einst insolventen Kurses haben sich durch ihr Gesundheitskonzept und erfolgreiche Probeläufe bei anderen Motorsportveranstaltungen in diesem Jahr von der Kreisverwaltung eine Ausnahmegenehmigung erarbeitet.

Ehre, aber gibt Wichtigeres

Welchen Stellenwert dieser Rekord für Hamilton hat, wusste der Weltmeister noch nicht zu definieren. „Ich kann gar nicht sagen, wie ich mich fühlen werde, was es mir bedeuten wird, oder ob es mir überhaupt etwas bedeuten wird“, meinte der 35-Jährige in Sotschi, wo er den möglichen Sieg durch zwei Zeitstrafen wegen Probestarts außerhalb der erlaubten Zone verspielte. Es gebe brennendere Themen, erklärte Hamilton damals mit Blick auf die sozialen Missstände in der Welt. Jedenfalls aber wäre das Erreichen und Übertreffen der Siegmarke „eine Ehre“. Am Sonntag, 13 Jahre und 123 Tage nach seinem ersten Triumph, könnte das Kunststück gelingen. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.10.2020)