Österreichs offensive Optionen wachsen

Der 2:1-Testsieg über Griechenland war kein ruhmvoller, zeigte jedoch auf: Christoph Baumgartner kann den Angriff im Alleingang beleben und Marko Arnautović bekommt endlich Verstärkung im Sturmzentrum.

Klagenfurt/Wien. Der 2:1-Sieg von Österreichs B-Garnitur über Griechenland war eines dieser Freundschaftsspiele, deretwegen die Nations League geschaffen wurde. 15 (Corona-)Ausfälle und viele Wechsel ließen den Spielfluss über weite Strecken stocken, das Beste vor schütterer Kulisse in Klagenfurt (1500 der 3000 erlaubten Zuseher kamen) war das Comeback nach Rückstand. „Wir sind mit dem Ergebnis zufrieden, doch mit einigen Phasen des Spiels nicht. Wir können sicher besser spielen“, resümierte Teamchef Franco Foda.

Ob neue Akteure ihre Chance genützt haben, lässt sich unter solch künstlichen Bedingungen schwer einschätzen. Foda war jedenfalls zufrieden. „Wir haben gezeigt, dass wir Ausfälle verkraften können und mit einer kurzen Vorbereitung eine über weite Strecken gute Leistung bieten können“, so der Deutsche. Extra-Lob gab es für die beiden Debütanten, Raphael Holzhauser und Marco Friedl. „Sie haben es beide gut gemacht.“

Der gesuchte Mittelstürmer

Obgleich das ÖFB-Team kein Spektakel zeigte, machte die Offensive nach der Pause Hoffnung. Zu viel ist in der Vergangenheit an Marko Arnautović gehangen, zumal der China-Legionär erst spät ins Sturmzentrum fand. Frankreich-Legionär Adrian Grbić ist dort zu Hause, wie er beim ersten Startelf-Einsatz bewies: eine Chance, ein Tor. Auch Stuttgart-Stürmer Saša Kalajdžić, dessen Premiere von Muskelbeschwerden vertagt wurde, erfüllt dieses Profil, perspektivisch auch Marko Raguž (U21).

Christoph Baumgartner hat wie schon in der Nations League bewiesen, dass er das Spiel tragen kann. Der 21-Jährige krönte seine starke Leistung nach der Einwechslung mit dem zweiten Tor im dritten Länderspiel. „Er ist ein Spieler, der Tempo hat und im eins gegen eins Lösungen findet“, schwärmte auch Foda.

Als Assistgeber zeigten zudem Michael Gregoritsch und Louis Schaub auf. Während Schaub im ÖFB-Trikot regelmäßig zur Hochform aufläuft (fünf Tore in 15 Einsätzen), war bei Gregoritsch oft das Gegenteil der Fall. Im Klub funktioniert der 26-Jährige als hängende Spitze, vielleicht nun auch im Nationalteam. All das gilt es für Österreich in der Nations League in Nordirland (Sonntag, 20.45 Uhr) und gegen Rumänien (Mittwoch, 20.45 Uhr, jeweils live, ORF1) zu bestätigen, denn schließlich war Griechenland nur der Test. (swi)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.10.2020)