Konjunktur erholt sich nur langsam

Zaghafter Aufschwung in Deutschland und Österreich.

Wiesbaden/Berlin/Wien. Deutschlands Exporteure kommen nur mühsam aus dem Coronatal. Zwar stiegen die Warenausfuhren im August gegenüber Juli nach Angaben des Statistischen Bundesamtes um 2,4 Prozent. Doch vom Vorkrisenniveau ist der Export, der zu den wichtigen Stützen der größten Volkswirtschaft Europas zählt, noch weit entfernt.

Gegenüber August 2019 brachen die Exporte nach Angaben des Statistischen Bundesamtes um 10,2 Prozent auf 91,2 Milliarden Euro ein und liegen immer noch um 9,9 Prozent unter dem Niveau von Februar 2020, dem Monat vor Beginn der coronabedingten Einschränkungen. Von Jänner bis August sackten die Ausfuhren gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 12,7 Prozent auf 770,3 Milliarden Euro ab. Die Importe sanken um 10,1 Prozent auf 661,2 Milliarden Euro.

Gesunken ist in Deutschland die Zahl der Firmenpleiten. 1369 Insolvenzanträge im Juli bedeuteten einen Rückgang von 16,7 Prozent binnen Jahresfrist. Ein Grund dafür sei, dass die Insolvenzantragspflicht für viele Unternehmen weitgehend bis zum 1. Oktober ausgesetzt worden sei, teilte das Statistische Bundesamt mit. Experten gehen deshalb davon aus, dass ab Oktober die Zahl der Pleiten zunehmen wird.

Aufschwung ab Mitte 2021

Die Raiffeisen Bank International (RBI) rechnet indes in der zweiten Jahreshälfte 2021 mit einem Konjunkturschub, der sich Anfang 2022 fortsetzen soll. Für 2021 erwartet die RBI in der Eurozone ein Wachstum von 4,3 Prozent, heuer werde es ein Minus von 8,1 Prozent geben. In Österreich werde die wirtschaftliche Entwicklung je nach Bundesland sehr unterschiedlich sein. Vor-Corona-Stände werden erst Anfang 2023 wieder erreicht werden, erwartet Brezin-schek. (APA/dpa/Reuters)

