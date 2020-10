Klimaministerin Leonore Gewessler will Klimakrise und Wirtschaftskrise in einem bekämpfen.

Investitionen sollen 100.000 Arbeitsplätze schaffen.

Investitionen kurbeln die Konjunktur an. Deswegen will Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) „die Klimakrise und die Wirtschaftskrise in einem bekämpfen“. Das Ziel ist es, bis 2030 etwa 27 Terawattstunden aus erneuerbaren Energien zu liefern, also aus Wind, Sonne und Wasser. Zuletzt lag die Menge des geförderten Ökostroms bei 10,4 Terawattstunden.