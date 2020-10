Mehr Dissens unter Notenbankern

(c) REUTERS (POOL)

Die geldpolitische Linie der US-Notenbank Fed und auch der Europäischen Zentralbank ist eigentlich klar. In letzter Zeit nahmen die Unstimmigkeiten allerdings zu.

Wien. Wenn sich die US-Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank nach geldpolitischen Entscheidungen an die Öffentlichkeit wenden, tun sie das in der Regel mit einer Stimme. Alle paar Wochen obliegt es Jerome Powell oder Christine Lagarde, nicht nur Einschätzungen zur konjunkturellen Lage abzugeben, sondern den Finanzmärkten auch einen Ausblick auf den weiteren geldpolitischen Verlauf zu liefern.

Den Auftritten geht ein Reigen an internen Diskussionen voraus, die nicht immer friktionsfrei sind. Zuletzt dürften sich die Debatten innerhalb beider Notenbanken deutlich verschärft haben. Obwohl die geldpolitische Linie der beiden Notenbanken eigentlich relativ klar ist: einen Absturz der Konjunktur zu verhindern.

An die Öffentlichkeit dringt das meist nur über Insiderinformationen oder über die mit einem Zeitabstand veröffentlichten Notenbankprotokolle. Dass es Diskussionsbedarf gibt, wurde am Mittwoch einmal mehr deutlich, als die US-Notenbank ihre sogenannten Minutes publizierte.

Für Gesprächsstoff im Gremium sorgte etwa der jüngst eingeleitete Strategiewechsel der Fed. Und die Frage, wie die neuen Prinzipien in der Praxis anzuwenden seien. Einige Teilnehmer wollten ein starkes Versprechen der Fed, die Inflation über die Zwei-Prozent-Marke zu hieven. Andere waren der Ansicht, dass ein solches Versprechen der Wirtschaft wenig helfen würde.

Die Fed hat auf der traditionellen Notenbankkonferenz in Jackson Hole bedeutende Änderungen verkündet. Dem Arbeitsmarkt räumte sie angesichts des massiven wirtschaftlichen Einbruchs oberste Priorität ein. Sie verkündete zudem, sich in Sachen Inflation mehr Spielraum zu gönnen. Der Idealwert der Teuerung wird zwar weiterhin bei zwei Prozent gesehen, doch erlaubt sie nun auch ein Überschießen der Inflation für einen längeren Zeitraum (wiewohl es hier zu keinen Spezifizierungen kam). Einige Sitzungsteilnehmer plädierten außerdem dafür, bei künftigen Zinssitzungen mehr zu den Plänen des laufenden Anleihenkaufprogramms zu sagen. Aktuell kauft die Fed monatlich Wertpapiere im Umfang von 120 Mrd. Dollar.

Streit in EZB-Spitze

Doch nicht nur in der Fed gibt es abweichende Meinungen. Wie Ende September bekannt wurde, dürfte auch in der EZB-Führungsspitze ein Konflikt entbrannt sein, wie die Agentur Reuters berichtete. Demnach ringen die Verfechter eines harten geldpolitischen Kurses und die Anhänger einer eher lockeren Linie darum, wie die EZB in der Coronakrise weiter vorgehen soll. Dabei war es ausgerechnet Lagarde, die das gespaltene Gremium nach Mario Draghis Abschied wieder einen sollte. Nun, ein Jahr später, scheinen die Flanken erneut aufzubrechen.

Auf der Septembersitzung des EZB-Rats seien die Differenzen offen zum Vorschein gekommen, sagten Insider. Kritik habe dabei insbesondere Chefvolkswirt Philip Lane auf sich gezogen, der nach Ansicht seiner Kritiker zu zögerlich auf den Anstieg des Eurokurses reagierte. Einige Währungshüter plädierten auf der Sitzung für eine stärkere verbale Intervention. Lane habe seine eher gemäßigte Linie jedoch durchgesetzt.

Angesichts steigender Corona-Neuinfektionen mussten die Währungshüter zugleich darüber entscheiden, ob sie weitere Konjunkturimpulse setzen oder die Füße stillhalten wollen. Der Rat entschied letztlich, keine Maßnahmen zu ergreifen, obwohl sich die Falken dafür einsetzten, die Anleihenkäufe insgeheim zu verringern. Ihr Argument: So hätte man genug Feuerkraft, ohne das Programm ausweiten zu müssen. (ag./nst)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.10.2020)