Wie verwundbar sind die Banken wirklich?

Europa steht eine Welle von faulen Krediten bevor, den USA vorerst Meldungen massiver Gewinneinbrüche.

Frankfurt/New York/Wien. Die Coronakrise hat vergessen gemacht, dass vor ihrem Ausbruch, also zu Beginn des Jahres 2020, die Banken in Europa immer noch mit einigen Auswirkungen der jüngsten Krise zu kämpfen hatten. Schwache Kreditinstitute in Griechenland und Italien stießen notleidende Kredite ab, und Entscheidungsträger lenkten öffentliche Gelder zu gebrechlichen Geldinstituten.



Mit der Coronavirus-Pandemie nun könnte eine zunehmende Welle von notleidenden Krediten die jahrzehntelangen Bemühungen torpedieren, den fragilen Finanzsektor zu stärken, schreibt die Agentur Bloomberg in einer aktuellen Analyse. Zwar würden Analysten sagen, dass das europäische Bankensystem einen erwarteten Schock von Problemkrediten im Ausmaß von 300 Milliarden Dollar nächstes Jahr verkraften könne. Aber es seien die unerwarteten Rückschläge wie beispielsweise mögliche erneute Lockdowns, die alle nervös machen.