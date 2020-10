Die Fallstricke des Asyl- und Migrationspaktes

Die deutsche Regierung will ihren EU-Vorsitz bis Weihnachten mit einer politischen Einigung über die Reform krönen. Doch der komplizierte Vorschlag der Kommission ändert kaum etwas an mehreren Grundproblemen.

Brüssel. Die erste Diskussion der EU-Innenminister über den Pakt für Migration und Asyl, welchen die Europäischen Kommission vorletzte Woche vorgestellt hatte, verlief ohne große Kontroversen. Horst Seehofer, kraft des deutschen EU-Vorsitzes Gastgeber dieser mittels Telekonferenz abgehaltenen Aussprache der Minister, hielt an seinem Ziel fest, bis Jahresende eine politische Einigung zu erzielen (denn dann endet sein sechsmonatiger Ratsvorsitz). Erwartungsgemäß pickte sich jeder Teilnehmer das heraus, was ihm an den Vorschlägen aus Brüssel am besten gefällt – allen voran stärkere Bemühungen, mehr rechtskräftig abgelehnte Asylwerber abzuschieben.



Doch bis zu einer tatsächlichen Umsetzung sind noch mindestens vier politische Fallstricke zu überwinden: