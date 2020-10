Commerzialbank: 156 Mio. „aus der Bank getragen“

Jährlich hat die Bank 20 Mio. Euro Verlust gemacht, 40 Prozent der Firmenkredite waren notleidend. 156 Mio. in bar sind versickert.

Mattersburg. Die Commerzialbank Mattersburg ist mit 705,5 Mio. Euro überschuldet. Aktiva von 163,4 Mio. Euro stünden Schulden von 868,9 Mio. Euro gegenüber, teilten die Masseverwalter Gerwald Holper und Michael Lentsch am Donnerstag nach der zweiten Gläubigerausschuss-Sitzung am Landesgericht Eisenstadt mit. Pro Jahr habe die Bank im laufenden Geschäft etwa 20 Mio. Euro Verlust gemacht. Rund 40 Prozent aller Firmenkredite waren notleidend. Fast 690 Mio. Euro existieren nur auf dem Papier.

Zusätzlich zu den laufenden Verlusten seien seit 2010 insgesamt 156 Mio. Euro bar oder mit Scheck ohne Rechtsgrundlage „aus der Bank getragen“ worden, so die Masseverwalter. 57 Mio. Euro konnten bisher zugeordnet werden und flossen auf verschiedene Weise an den SV Mattersburg, in die Bedienung fiktiver Kredite und an den Gastronomiebetrieb des SV Mattersburg. Von 99 Mio. Euro fehle derzeit noch jede Spur, betonten Holper und Lentsch.

Die Suche nach dem Geld gestalte sich schwierig, weil ein Großteil der Kreditakten als Handakten geführt worden sei. Für 2020 seien 177,7 Mio. Euro als fiktive Kredite geführt worden. Mit 85,5 Mio. Euro wurden Termineinlagen, mit 1,6 Mio. Euro Spareinlagen zu niedrig eingebucht. Nicht existente Anlagen bei anderen Banken wurden mit 424,4 Mio. Euro als Vermögen geführt.

373 Gläubiger bangen um Geld

Für die 373 Gläubiger, die im Insolvenzverfahren ihre Forderungen angemeldet haben, sei nach derzeitigem Stand kaum verwertbares Vermögen vorhanden, sagten Holper und Lentsch. Das liege jedoch nicht nur an den mutmaßlichen Malversationen, sondern auch am Kreditgeschäft. Fast 40 Prozent aller Geschäftskredite und damit 56 Mio. der insgesamt 141 Mio. Euro, die vergeben wurden, seien notleidende Kredite, die mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht einbringlich seien. Der Anteil dieser Non-Performing Loans betrage damit mehr als das Zehnfache des Durchschnitts aller europäischen Banken.

Gegen den Abschlussprüfer, die TPA Wirtschaftsprüfung GmbH, haben die Masseverwalter bereits eine Schadenersatzklage über 20 Mio. Euro eingebracht. Nun werde auch eine Amtshaftungsklage gegen die Republik Österreich und eine Schadenersatzklage gegen das Land Burgenland geprüft. Konkret gehe es um mögliches Fehlverhalten in der Aufsicht seit 1. Jänner 2011. Seitdem sei durch betriebliche Verluste und anderweitige Abflüsse nach derzeitigem Stand ein Schaden von 303 Mio. Euro entstanden, so Holper und Lentsch.

Im Untersuchungsausschuss zur Commerzialbank Mattersburg ist am Donnerstag der Arbeitsplan einstimmig beschlossen worden. Dieser sieht vorerst 19 Sitzungen bis 4. März 2021 vor. Am 5. November soll mit der Befragung der Auskunftspersonen begonnen werden.

Zuvor wird am 20. Oktober die Ladungsliste, die derzeit von den vier Fraktionen erstellt wird, beschlossen, betonte Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ) im Kultur- und Kongresszentrum in Eisenstadt. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.10.2020)