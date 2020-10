IS-„Beatles“ in USA vor Gericht

Zwei aus Großbritannien stammende Kämpfer des Islamischen Staates müssen sich wegen der Enthauptung von Geiseln verantworten.

Wien/Alexandria. Sie zählten zu den berüchtigtsten internationalen Jihadisten, die sich dem sogenannten Islamischen Staat (IS) angeschlossen haben. Gefangene, die von ihnen bewacht worden waren, erzählten von ihrer besonderen Brutalität – und von ihrem britischen Akzent. Der brachte den vier aus Großbritannien stammenden Jihadisten – als bizarre Analogie zur weltberühmten Band – den Spitznamen „die Beatles“ ein.

Zwei von ihnen sind jetzt in die USA gebracht worden. Dort wird ihnen der Prozess unter anderem wegen Terrorismus, Geiselnahme und Mordes an vier Amerikanern und Staatsbürgern anderer Länder gemacht. Die grausamen Videos mit der Enthauptung ihrer Opfer waren um die Welt gegangen. Der IS stellte Aufnahmen ins Internet, die die Morde an den amerikanischen Journalisten James Foley und Steven Sotloff sowie dem Katastrophenhelfer Peter Kassig zeigen sollen. Als Haupttäter dabei gilt Mohammed Emwazi, der unter dem Namen „Jihadi John“ schreckliche Berühmtheit erlangte. Emwazi soll Ende 2015 bei einem Luftschlag in Syrien getötet worden sein.

"Jihadi John", einer der sogenannten Beatles, in einem IS-Video. REUTERS

Seine beiden Mitkämpfer bei den IS-„Beatles“, Alexanda Kotey und El Shafee El-Sheikh, wurden 2018 von kurdischen Kräften in Syrien gefangen genommen und 2019 an die US-Truppen übergeben. Jetzt wurden sie in die USA gebracht. Dort müssen sie sich vor einem Gericht in Alexandria in Virginia verantworten. Ihnen wird auch zur Last gelegt, für den Tod Kayla Muellers verantwortlich zu sein. Die amerikanische Menschenrechtsaktivistin war 2013 entführt worden und starb in IS-Gefangenschaft.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.10.2020)