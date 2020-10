Supermarkt zum Mitmachen

(c) Mirjam Reither

In Wien entsteht ein Supermarkt nach New Yorker Vorbild mit hochwertiger Bio-Ware zu günstigen Preisen. Man muss dafür nur ein wenig arbeiten.

Geht es um Lebensmittel, läuft vieles falsch. Konventionell produziert und mitunter weit gereist hinterlassen sie Umweltschäden, bis sie im Regal landen und verspeist (oder oft gleich entsorgt) werden. Verpackungsmüll ist ein weiteres Problem, die Tierwohl-Frage darf bei Fleisch, das in Aktion im Kilo weniger kostet als Gemüse, niemand stellen. Und wie es in Verarbeitungsbetrieben oder in der Saisonarbeit zugeht, hat zuletzt für viele Schlagzeilen gesorgt.