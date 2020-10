Kirgistans Präsident stellt Rücktritt in Aussicht

Nun stellt Kirgistans Präsident seinen Rücktritt in Aussicht.

Sooronbai Scheenbekow zeigt sich bereit den Posten zu räumen. Die Parlamentswahl am vergangenen Sonntag löste Unruhen aus.

Nach den teils gewaltsamen Massenprotesten in Kirgistan hat Präsident Sooronbai Scheenbekow seinen Rücktritt angeboten. Er sei bereit, seinen Posten zu räumen, sobald ein neues Kabinett ernannt sei, um das Machtvakuum in dem zentralasiatischen Land zu füllen, erklärte Scheenbekow am Freitag.

Auslöser der Unruhen ist die Parlamentswahl vom Sonntag, bei der zunächst zwei etablierte Parteien, die dem Präsidenten nahestehen, zum Sieger erklärt wurden. Elf andere Parteien weigerten sich jedoch, das Ergebnis anzuerkennen. Am Dienstag stürmten Demonstranten Regierungsgebäude in der Hauptstadt Bischkek.

Nach Protesten auch in anderen Städten annullierte die Wahlkommission das Ergebnis, das auch nach Einschätzung westlicher Beobachter von Manipulation geprägt war. Allerdings hat sich die Opposition bislang nicht einigen können, wer eine Übergangsregierung führen soll.

(Reuters)