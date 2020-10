Kanadischer Premier besorgt über Polarisierung in den USA und stimmt Landsleute auf Folgen ein.

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau blickt mit Sorge auf das politisch aufgeheizte Klima in den USA kurz vor der Präsidentenwahl am 3. November. "Wir alle beobachten die Polarisierung in den USA mit einer gewissen Sorge", sagte Trudeau am Donnerstag bei einer Pressekonferenz.

Der Verlauf und Ausgang der Wahl im Nachbarland hätten "potenziell Auswirkungen auf die kanadische Wirtschaft und die Kanadier", sagte der Premierminister weiter. Daher hofften alle auf ein klares Ergebnis sowie einen ruhigen Verlauf. "Wenn die Lage weniger klar ist, könnte es gewisse Störungen geben, und wir müssen darauf vorbereitet sein, egal welches Ergebnis herauskommt", sagte Trudeau.

Gewaltsame Auseinandersetzungen befürchtet

US-Präsident Donald Trump hat bisher nicht zugesagt, eine mögliche Wahlniederlage anerkennen zu wollen; zugleich schürt er seit Wochen Zweifel an der Korrektheit des Wahlergebnisses. Bei vielen rechten Gruppierungen genießt Trump, der in Umfragen hinter seinem Herausforderer Joe Biden liegt, große Sympathien.

Sollte Trump die Wahl verlieren und eine Niederlage nicht anerkennen, werden gewaltsame Auseinandersetzungen befürchtet. Eine Zeit der Ungewissheit nach der Präsidentenwahl in der größten Volkswirtschaft der Welt hätte rund um den Globus negative Folgen für die Wirtschaft.

(APA)