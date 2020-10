Karlsplatz-Teich wurde wieder einmal grün gefärbt

Der Karlsplatz-Teich musste wegen des Vandalenakts ausgelassen werden.

Das Wasser eines Wiener Brunnens hat es wieder einmal in die Schlagzeilen geschafft: Jemand dürfte sich einen Spaß daraus gemacht haben, den Karlsplatz-Teich grün einzufärben. Der Brunnen wurde deshalb gestern, Donnerstag, ausgelassen.

„Mittlerweile läuft das frische Wasser wieder ein“, sagt Gabriele Thon von den Wiener Stadtgärten zur „Presse“. Am Samstagvormittag sollte alles wieder so aussehen wie gewohnt. „Wir gehen davon aus, dass es Lebensmittelfarbe war, weil sie nicht am Beckenrand haften bleibt“, so die Sprecherin.

Das ist nicht der erste Vorfall dieser Art. Im Juni 2017 waren die 600.000 Liter Wasser im Hochstrahlbrunnen am Schwarzenbergplatz innerhalb von zwei Wochen sogar zwei Mal grün eingefärbt. Walter Kling, der Präsident des österreichischen Nationalkomitees des internationalen Wasserverbandes (IWA), sagte damals, dass der Schaden bis zu 5000 Euro ausmache. Für den aktuellen Fall sei das laut Thon schwer zu berechnen, die Arbeiten gingen aber jedenfalls über den normalen Wartungsaufwand hinaus.

Die ÖVP Wieden nahm sich den Vandalenakt zum Anlass, die Stadt Wien für die „vollkommen außer Kontrolle geratene, illegale Partyszene am Karlsplatz" zu kritisieren - die Stadt fühle sich dafür nicht zuständig. Um den „täglichen Vandalismus" zu bekämpfen, hat die Neue Volkspartei bereits konkrete Vorstellungen: „Wir brauchen mehr Polizeikontrollen, eine Videoüberwachung im Bereich der Karlskirche sowie mehr Mistkübel am Platz", sagte Johannes Pasquali, Bezirksparteiobmann der ÖVP Wieden.