Unerfahren? Suche Dir einen Mentor

Inspiration für Millennials #47. Mit Young Science-Botschafter Gerhard Furtmüller die eigene Persönlichkeit entwickeln. Diesmal: Wen fragst Du bei unklaren Wegen?

In der letzten Kolumne habe ich Dir erklärt, wie Du komplexe Situationen in den Griff bekommst. Heute gehe ich einen Schritt weiter und zeige Dir, wie Du Dir Klarheit über Deine künftigen Wege verschaffen kannst.

Stress?

Die Zeit als Millennial ist ereignisreich, pulsierend, aber auch herausfordernd und so manch eine Situation kann Dich sogar an Deine Belastungsgrenze bringen. Die Fragen, die Dich beschäftigen, können die gesamte Bandbreite des menschlichen Lebens abdecken:

Wo soll ich welche Ausbildung machen?

Welchen Beruf soll ich in welchem Unternehmen ausüben?

Wo und vor allem mit wem werde ich einmal wohnen?

Zentrale Lebensfragen

Diese Fragen sind auch von grundlegender Bedeutung, weil es einen gravierenden Unterschied darstellt, ob Du in einem großen oder kleinen Unternehmen, das sich in der Stadt oder auf dem Land befindet, arbeitest. Denn auch wenn sich die Rahmenbedingungen, wie beispielsweise die zunehmende Digitalisierung ständig ändern, so hat schließlich jeder Mensch bestimmte Orte, an denen er sich wohler fühlt als an anderen.

Weitblick Pixabay

Menschen mit Weitblick

Die Generationen vor Dir haben diese Fragen für sich schon, mehr oder minder erfolgreich, beantwortet. Sie haben dadurch aber in jedem Fall bedeutsame Erfahrungen gewonnen; denn schließlich befinden sie sich – wenn man das Leben mit einer Treppe, die der Mensch Schritt für Schritt hinaufgeht, vergleicht – bereits auf einer höheren Stufe und sehen damit weiter.

Suche Dir einen Mentor

Es gibt sicher auch in Deinem privaten, gesellschaftlichen oder auch beruflichen Umfeld Menschen, die bereits über einen für Dich wichtigen Weitblick verfügen. Dieser Mensch, der für Dich ein Mentor in wichtigen Lebensfragen werden kann, kann sich als großer Schatz herauskristallisieren. Daher frage ich Dich dieses Mal: „Wen fragst Du bei unklaren Wegen?“

Schreibe Deine Erfahrungen dazu auf, besprich Dich mit vertrauten Personen oder schreibe mir ein Mail: gerhard.furtmueller.presse@wu.ac.at.

Gerhard Furtmüller aka Doktor Furti ist Senior Lecturer am Department für Management der Wirtschaftsuniversität Wien und Young Science Botschafter. An der WU begleitet er jährlich Tausende Millennials auf ihrem Weg ins Berufsleben. Seine Publikationen zum Thema Motivationsaufbau sind u.a. im Harvard Business Review erschienen.

https://www.wu.ac.at/management/team/dr-gerhard-furtmueller