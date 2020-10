Infektionsquelle bei 35 Prozent der Fälle unklar

Die meisten ungeklärten Infektionsquellen gibt es nach wie vor in Wien.

Die Corona-Kommission hat heute, Freitag, ihre Indikatoren zur Risikoeinstufung für die geltende Ampel-Schaltung veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass in der vergangenen Woche (KW 40) österreichweit bei 35 Prozent der SARS-CoV-2-Fälle unklar war, wie sich die Betroffenen angesteckt hatten.

In der Vorwoche (28. September bis 4. Oktober) bemerkte österreichweit jeder vierte Infizierte keine Symptome. Die meisten ungeklärten Infektionsquellen entfielen auf Wien (39 Prozent), die wenigsten auf Vorarlberg (28 Prozent) und Tirol (26 Prozent). Beim Contact Tracing fiel zudem auf, dass nur noch rund fünf Prozent der positiven Coronafälle reiseassoziiert sind.

Die Corona-Kommission hat für alle Bundesländer die Sieben-Tage-Inzidenz berechnet: Zwischen 1. und 7. Oktober wurden im ganzen Land 71,3 Personen pro 100.000 Einwohner getestet, davon 5,1 Prozent positiv.

In diesem Zeitraum 143,4 positiv getestete Menschen pro 100.000 Einwohner in Wien. An die zweite Stelle reihte sich Vorarlberg mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 73,5, gefolgt von Tirol mit 71,7. Deutlich über dem kritischen Wert von 50 landeten auch Niederösterreich mit 61,9. In Oberösterreich gab es 54,5 positiv getestete Einwohner pro 100.000, im Burgenland 52,3 und in Salzburg 51,9. Die geringsten Werte verzeichneten die Steiermark mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 26,4 und Kärnten mit 25,3.

(APA)