Indigenen-Aktivisten greifen Holzarbeiter-Camp in Chile an

Das Volk der Mapuche begehrt seit Jahrzehnten die Rückgabe von Ländereien in der südlichen Region Araukanien. Einst hatte es sich jahrhundertelang erfolgreich gegen die spanische Eroberung gewehrt.

Im waldigen Süden Chiles haben Brandstifter in einem Lager von Holzarbeitern Feuer gelegt. Bei dem Anschlag in der Region Araucanía seien 15 Lastwagen ausgebrannt, berichtete der Radiosender Bío Bío am Freitag. Die Angreifer hätten die Arbeiter bedroht und auch mit Waffen in die Luft geschossen, sagte der Forstunternehmer Gerardo Cerda.

Die Täter hinterließen Transparente, auf denen sie die Freilassung inhaftierter Anführer vom indigenen Mapuche-Volk forderten. Verletzt wurde niemand.

Im Süden Chiles kommt es immer wieder zu Brandanschlägen auf Häuser und Fahrzeuge. Hinter den Angriffen sollen meist radikale Mapuche-Gruppen stecken, die seit Jahrzehnten für die Rückgabe ihrer Ländereien kämpfen. Vor einem Monat erschossen Brandstifter einen jungen Mann. Ende August streikten Fernfahrer, um auf die Sicherheitslage aufmerksam zu machen. Zuvor war eine Neunjährige bei einem Angriff auf den Lastwagen ihres Vaters angeschossen worden.

Die Mapuche sind eines der wenigen Ureinwohner-Völker Amerikas, das sich jahrhundertelang erfolgreich gegen die spanische bzw. portugiesische Landnahme wehren konnte. Das kriegerische und recht strikt organisierte Volk konnte den waldreichen und regnerischen Süden Chiles in der Großregion Araukanien (Hauptstadt heute ist Temuco) verteidigen, ging teils sogar in die Gegenoffensive und hatte starken Einfluss auf, ja politische und kulturelle Macht über benachbarte Stämme und sogar östlich der Anden in Südargentinien (Patagonien).

Schlacht zwischen Spaniern (li.) und Mapuche, etwa 1546. Jeronimo de Vivar/Beinecke Rare Book & Manuscript Library, Yale University

Die chilenische Armee konnte das Gebiet erst von 1861 bis 1883 schrittweise erobern, dort wurden auch viele Migranten aus Europa, speziell aus Deutschland, der Schweiz und Österreich, angesiedelt. Mehrere Aufstände wurden später niedergeschlagen, darunter noch in den 1930er-Jahren.

In Chile (rund 20 Millionen Einwohner) soll es noch etwa 1,7 Millionen Mapuche geben, in Argentinien um die 200.000, wobei die Zuordnung aber sehr subjektiv ist und die Sprache der Mapuche, Mapudungun, nur noch von wenigen Hunderttausend Leuten gesprochen wird. Der Großteil der Mapuche lebt in eher ärmlichen Verhältnissen und ist in der Land- und Forstwirtschaft, im Kleingewerbe, am Bau, als Haushaltsgehilfen und Tagelöhner beschäftigt.

(APA/DPA)