Rechnungshof sieht grobe Mängel bei Planung der Gmundner Traunseetram

Die Kosten inklusive Betrieb und Erhalt der Traunseetram übersteigen laut Rechnungshof den Nutzen um das Dreifache.

Die Traunseetram von Gmunden nach Vorchdorf lässt sich nach dem am Freitag veröffentlichten Prüfbericht des Rechnungshofes (RH) nicht so realisieren wie geplant. Die Potenzialanalyse sowie Kosten-Nutzen-Analyse wiesen demnach grobe Mängel lauf. Deren Objektivität sei zudem zweifelhaft, da der Errichter und Betreiber der Bahn im Auftrag des Landes jene Studien selber durchführte, was für den RH „unter Compliance-Gesichtspunkten problematisch" ist.

2003 fiel der Grundsatzbeschluss, die bestehenden Bahnen - Gmundner Bim und die Lokalbahn nach Vordorf - als Traunseetram zu verbinden. Der Bund übernahm 20 Prozent der Finanzierung, das Land Oberösterreich 62 Prozent und die Stadtgemeinde Gmunden zehn Prozent. Den Rest steuerten der Betreiber sowie der Oberösterreichische Verkehrsverbund bei. Bei allen Beschlüssen der drei Gebietskörperschaften fehlte jedoch eine Gesamtübersicht über den Mitteleinsatz, heißt es im ersten Kritikpunkt. Von 2003 bis 2030 kommt der RH bei der Berechnung auf 169,07 Millionen Euro.

Fahrgastziel war zu optimistisch

Offenbar sind die ersten Fehler bereits bei der Planung geschehen: Bei der Potenzialanalyse 2010 wurde keine Alternative zur Bim - wie etwa eine Buslinie - geprüft. Allem Anschein nach waren zudem die prognostizierten Fahrgastzahlen mit 2730 Fahrgästen pro Werktag (bis 2025 sogar 3300 Fahrgäste) zu hoch angesetzt, wie sich nach dem ersten Betriebsjahr 2018 herausstellte: Tatsächlich fuhren nur durchschnittlich 2260 Fahrgäste, stellten die Prüfer fest. Bereits die Referenzwerte für die Leistungsfähigkeit von Straßenbahnen von 20.000 bis 100.000 Fahrgästen pro Tag allein hätten dafür gesprochen, dass in der Analyse ein Vergleich mit einer Buslinie (Referenzwert zwischen 8.000 bis 15.000 Fahrgästen) hätte gezogen werden sollen.

Wegen der zu optimistischen Fahrgastzahlen stimmt dann offenbar auch die Kosten-Nutzen-Rechnung nicht. Demnach sollten die Kosten pro Jahr bei 1,66 Millionen Euro liegen, der Nutzen bei 2,15 Millionen Euro. Tatsächlich steht den jährlichen Kosten von 4,05 Millionen Euro laut RH ein Nutzen von lediglich 1,43 Millionen Euro gegenüber. „Die Kosten inklusive Betrieb und Erhalt der Traunseetram übersteigen damit den Nutzen um das Dreifache. Das Verhältnis liegt mit 0,35 klar unter der erforderlichen Wirtschaftlichkeitsgrenze von 1,0", legten die Prüfer offen.

(APA)