Vorarlberg bietet Corona-Schnelltests in Arztpraxen an

Rund hundert Ordinationen nehmen landesweit an der Aktion teil.

In Vorarlberg bieten Arztpraxen für Patienten, die Symptome aufweisen, künftig Schnelltests auf das Coronavirus an. Damit werde nicht nur die zentrale Testabnahmestation in Röthis (Bezirk Feldkirch) entlastet, Vorteil sei vor allem das rasche Vorliegen des Ergebnisses binnen 20 Minuten, sagte Gesundheits-Landesrätin Martina Rüscher (ÖVP) am Freitag.

Bisher sah die Strategie des Landes vor, Corona-Patienten möglichst von den Ordinationen fernzuhalten. Nun sollen Antigentests auch in 100 teilnehmenden Praxen von Allgemeinmedizinern durchgeführt werden können.

Nach wie vor müssten Patienten aber zuvor in den Arztpraxen anrufen und sich erkundigen, ob und wann der Arzt solche Tests durchführt. „Kein Arzt, keine Ärztin ist dazu verpflichtet“, betonte Ärztekammerpräsident Michael Jonas. Die Testabnahme geschehe jedenfalls unter Schutzmaßnahmen und unter zeitlicher sowie räumlicher Trennung in der Ordination.

Das Ergebnis des Antigentests muss der Arzt verpflichtend ins System eintragen. Fällt dieses positiv aus, wird noch in der Ordination ein PCR-Abstrich durchgeführt und an die Pathologie zur Auswertung unter Einhaltung aller Schutzmaßnahmen weitergeleitet. Der Betroffene erhält sofort Verhaltensregeln, was die spätere Arbeit des Infektionsteams erleichtern soll.

