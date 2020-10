Alarm in Prag: „Wir brauchen jetzt Disziplin“

Nach täglichen Corona-Rekorden verhängt die Regierung scharfe Maßnahmen, um neue Lockdowns zu verhindern. Spitalskapazitäten könnten an Grenzen stoßen. Premier Andrej Babiš wirbt um einen nationalen Konsens.

Prag. Von ihrer Corona-Warn-App „eRouška“ hatten sich die tschechischen Behörden viel versprochen. Doch die App funktioniert nicht – sie wird viel zu wenig genutzt. Und wer sie sich dennoch heruntergeladen hat, bekommt täglich neue Schreckensmeldungen. Allein diese Woche brach Tschechien drei Mal den Corona-Rekord, zuletzt mit beinahe 5400 Fällen in 24 Stunden. Am Freitag überschritt die Gesamtzahl der Infizierten die Marke von 100.000, knapp die Hälfte davon sind aktive Fälle. Bisher sind 869 Menschen am Virus gestorben.