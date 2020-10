Alarm in Prag: „Wir brauchen jetzt Disziplin“

Nach täglichen Corona-Rekorden verhängt die Regierung scharfe Maßnahmen, um neue Lockdowns zu verhindern. Spitalskapazitäten könnten an Grenzen stoßen. Premier Andrej Babiš wirbt um einen nationalen Konsens.

Prag. Von ihrer Corona-Warn-App „eRouška“ hatten sich die tschechischen Behörden viel versprochen. Doch die App funktioniert nicht – sie wird viel zu wenig genutzt. Und wer sie sich dennoch heruntergeladen hat, bekommt täglich neue Schreckensmeldungen. Allein diese Woche brach Tschechien drei Mal den Corona-Rekord, zuletzt mit beinahe 5400 Fällen in 24 Stunden. Am Freitag überschritt die Gesamtzahl der Infizierten die Marke von 100.000, knapp die Hälfte davon sind aktive Fälle. Bisher sind 869 Menschen am Virus gestorben.

„Die Stabilisierung der Reproduktionszahl unter 1 ist mit den derzeitigen Maßnahmen offenkundig nicht möglich“, erklärte Gesundheitsminister Roman Prymula nach einer außerordentlichen Sitzung der Regierung. Wie dringlich die Lage ist, zeigt die Tatsache, dass Regierungschef Andrej Babiš zugleich versuchte, die Chefs der Oppositionsparteien für neue Maßnahmen zu gewinnen.



Bemerkenswert war vor allem die Reaktion des Vorsitzenden der Demokratischen Bürgerpartei ODS, Petr Fiala. Er wandte sich an die Bevölkerung mit dem Appell, zusammenzustehen. „Die Lage ist extrem schlecht. Ich bitte sie alle um verantwortungsvolles Handeln. Wir müssen versuchen, die Verbreitung des Virus zu stoppen. Das alles hat jetzt nichts mehr mit dem üblichen politischen Wettstreit zu tun.“ Es habe keinen Sinn, sich den Maßnahmen zu widersetzen, etwa aus Trotz gegenüber Babiš oder seinem Gesundheitsminister. „Wir brauchen jetzt Disziplin und Selbstbeschränkung.“



Die Forderung ist begründet. Prymula beklagte die Laxheit vieler Tschechen. Ein Drittel bis zur Hälfte der Bevölkerung würden die Maßnahmen nicht ernst genug nehmen. Rechenmodelle befürchten 130.000 positive Tests im Oktober und 4000 Menschen, die täglich in Spitalsbehandlung müssten. Über solche Kapazitäten verfügt das Land nicht einmal annähernd.



Die neuen Maßnahmen sind umfangreich, die ersten traten noch am Freitag in Kraft. Restaurants und Lokale müssen jetzt bereits um 20 Uhr schließen. Sämtliche sportliche Aktivitäten in Innenräumen sind verboten. Ab Montag trifft es den kompletten Kulturbereich, also Theater, Museen und Kinos. Selbst die Zoos müssen schließen, weil dort zuletzt besonders viele Menschen unterwegs waren.



Live-Musik und Tanzen sind untersagt – eine Reaktion auf Discos und Nachtklubs, die überlaufen waren. Sport auf professioneller Ebene darf nur noch bei internationalen Bewerben stattfinden, etwa Fußball-Europacup-Spielen, jedoch ohne Zuschauer. Demonstrationen sind auf maximal 500 Teilnehmer beschränkt.