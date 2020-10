Wien: Die Wahl der Premieren

Am Sonntag treten erstmals alle Parteien mit neuen Spitzenkandidaten an.

Wien. Diesmal ist alles anders. Bei der Wien-Wahl am Sonntag treten alle (im Gemeinderat vertretenen) Parteien mit neuen Spitzenkandidaten an. Erstmals seit Jahrzehnten wird nicht ein rot-blaues Duell um Wien ausgerufen – bedingt durch die Schwäche der FPÖ nach einer Serie von Skandalen. Erstmals tritt ein früherer Parteichef mit einer eigenen Liste gegen seine ehemalige Partei in Wien an. Und erstmals findet der Urnengang unter dem massiven Eindruck einer Pandemie statt, die nicht nur das Leben in Wien völlig verändert hat, sondern auch den Wahlkampf.