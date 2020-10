Das Wahl-Einmaleins: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Wie war das noch mit Landtag, Gemeinderat und Bezirk? Und muss ich wegen Corona einen Stift mitnehmen?

Wien. Noch nie zuvor haben sich so viele dazu entschieden, per Briefwahl zu wählen: 382.214 Wahlkarten wurden heuer ausgegeben, das sind 1,8 mal so viele wie 2015. In Summe werden deshalb in den vorläufigen Gesamtergebnissen Sonntagabend noch stolze 40 Prozent der Stimmen fehlen.



Bis Sonntag um 9 Uhr früh kann man noch die Wahlkarten in die Briefkästen werfen, die Post führt Sonderentleerungen durch. Wer persönlich wählen möchte, kann am Sonntag zwischen 7 und 17 Uhr in einem der 1494 Wahllokale persönlich seine Stimme abgeben. Ein kleines Briefing davor.