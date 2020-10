So gemütlich der Wahlkampf war, so ungemütlich wird es danach

Michael Ludwig stellt für die SPÖ die alte Ordnung her.

Michael Ludwig stellt für die SPÖ die alte Ordnung her. Er wird seine Stärke auch einsetzen müssen – bei Reformen und im Kampf gegen die Rezession.

Die Wahl ist gelaufen. Zum einen tatsächlich, weil so viele wie noch nie wegen Corona schon per Wahlkarte ihre Stimme im sicheren Zuhause abgegeben haben. Zum anderen, weil laut übereinstimmenden Umfragen feststeht, dass es der SPÖ gelingen wird, die alte Ordnung in Wien wieder herzustellen. Wendestimmung war weit und breit nicht zu erkennen. Dafür war auch der Vollprofi mit jahrzehntelanger kommunalpolitischer Erfahrung Michael Ludwig zu wendig und die Coronakrise zu bestimmend.