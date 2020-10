Sind wir bereit für eine zweite Welle?

Der erste Lockdown führte vielfach zu Engpässen. Die Republik ist nun besser vorbereitet, der Handel eher nicht.

Wien. Gut ein halbes Jahr ist es her, dass der Lockdown das gesamte Land lahmgelegt hat. Nicht nur in Österreich – auch international wurde damals die produzierende Industrie weitgehend runtergefahren. Der Lockdown hat deutlich gemacht, wie sehr wir in vielen Bereichen von Importen abhängig sind. Kurzfristige Grenzschließungen trugen ihr Übriges bei, Lieferengpässe offenbarten teilweise gravierende Lücken in der Bevorratung wichtiger strategischer Güter.