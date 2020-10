Auf der Suche nach dem Eis

Anstatt das erste Saisonrennen zu bestreiten, steht Vanessa Herzog ohne Arbeitsplatz da. Von Corona-Ungewissheiten bis bei Alpakas wieder gefundener Ruhe.

Wien. Eigentlich hätte Eisschnellläuferin Vanessa Herzog am heutigen Samstag in Inzell die neue Saison eröffnen wollen. Bestwerte beim jährlichen Leistungstest im Olympiazentrum hatten auf Großes hoffen lassen. Doch dann kam alles anders. Ein Coronafall im deutschen Team führte am Mittwochabend zur Schließung der Max-Aicher-Halle, den sodann kurzfristig entworfenen Plan, in die Niederlande auszuweichen, machte ein positives Testergebnis bei ihrem Profi-Team Reggeborgh zunichte. Statt auf dem Eis neue Bestzeiten zu jagen, harrt die 25-Jährige – nach negativem Coronatest – mit Trainer und Ehemann Tom Herzog im heimischen Hof in Otrouza der Dinge. Die größten Herausforderungen, so scheint es, sind heuer nicht auf Kufen zu bewältigen.