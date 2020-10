Notstand in Spaniens Hauptstadt

Wegen hoher Coronazahlen kontrolliert die Polizei die Ausfallstraßen Madrids.

Madrid. Mit einem Donnerschlag beendete Spaniens Regierung am Freitagnachmittag das Corona-Chaos in Madrid: Das von Premier Pedro Sánchez einberufene Krisenkabinett verhängte mit sofortiger Wirkung den Ausnahmezustand in der Hauptstadt, um den heftigen Virusausbruch in der Millionenstadt endlich unter Kontrolle zu bekommen.

Die hohen Infektionszahlen in der Metropole seien außerordentlich besorgniserregend, sagte der Sozialist Sánchez. Die Mitte-links-Regierung fürchtet, der Hotspot in Madrid, dem Verkehrs- und Wirtschaftszentrum Spaniens, könnte sich weiter ausbreiten und andere Regionen mitreißen. Im Großraum Madrid werden derzeit die höchsten Ansteckungswerte in ganz Europa registriert.

Staus auf Straßen zur Küste

Mit dem Ausnahmezustand setzt die Regierung die Absperrung Madrids und neun weiterer Vorstädte wieder in Kraft, nachdem am Vortag das Oberste Gericht die Abriegelung der Hauptstadtregion aus formalen Gründen für unrechtmäßig erklärt hatte. Vorübergehend konnten nach dem Richterspruch Madrids Bewohner ihre Stadt wieder verlassen, was zu chaotischen Szenen führte. Am Freitagmittag, kurz vor Verkündung des Ausnahmezustandes, bildeten sich Staus auf den Ausfallstraßen, die zur Küste und ins Landesinnere führen.

Zehntausende Familien versuchten, vor der erneuten Absperrung der Metropole die Stadt zu verlassen. Unmittelbar nach Verhängung des Notstandsrechtes in Madrid, das am Freitag um 15 Uhr in Kraft trat, richtete die Polizei an den Ausfallstraßen mit einem Großaufgebot Kontrollpunkte ein.

