EU-Parlament bricht Budgetverhandlung ab

Die Parlamentarier wünschen sich weitere Erhöhungen des Rekordhaushaltes.

Brüssel. Das höchste Budget in der bisherigen Geschichte der Union sorgt für Streit zwischen den Mitgliedstaaten und dem Europaparlament. In der Nacht auf Freitag brachen die Verhandler des Parlaments die Gespräche mit jenen des Rates ab, weil ihnen die rund 1,8 Billionen Euro für die Jahre 2021 bis 2027 zu gering sind. „Wir warten auf den Rat, sein Verhandlungsmandat zu erneuern und endlich einen Vorschlag zu machen, welcher der Hauptforderung des Parlaments Rechnung trägt, 15 Vorzeige-Programme der EU mit echtem Nutzen für die Bürger zu verbessern“, teilte das Parlament mit. Budgetkommissar Johannes Hahn warnte davor, dass „für Oktober keine Verbesserung in Sicht“ sei. „Nicht miteinander zu reden, bringt uns nicht weiter“, reagierte der Sprecher des deutschen EU-Ratsvorsitzes auf den Verhandlungsabbruch. „Nicht vergessen: wir reden vom höchsten EU-Budget der Geschichte, weit über den ursprünglichen Forderungen des Parlaments.“

Das ist einerseits richtig. Andererseits sind 750 Milliarden Euro der Summe für das Corona-Hilfsprogramm „Next Generation EU“ verbucht. Im restlichen, herkömmlichen Haushaltsrahmen der sieben Jahre sind Programme wie Erasmus oder der EU-Verteidigungsfonds nicht so hoch dotiert, wie es das Parlament für nötig befindet. Am 14. Oktober, einen Tag vor dem nächsten EU-Gipfel, soll erneut verhandelt werden. Die Einigung muss bis Jahresende stehen. (GO)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.10.2020)