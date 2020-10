„Mein Kampf“ ist fruchtbar noch

George Taboris böse Farce von 1987 wurde bereits ein Klassiker. Im Burgtheater gelang es Regisseur Itay Tiran mit einem starken Team, eigene Nuancen zu setzen.

Darf man Adolf Hitler lieben? Diese absurde Frage stellt der Theatermacher George Tabori (1914 – 2007) mit seiner bitterbösen Farce „Mein Kampf“. Im Mittelpunkt des Fünfakters steht der Jude Schlomo Herzl. Mit Gott hadernd, erinnert er sich in fantastischen Sequenzen, quasi bereits aus dem Wissen über die systematische Vernichtung der Juden, an Hitlers frühe Prägungen in Wien. Tabori macht dessen Jahre vor dem Ersten Weltkrieg zum schwarzen Humor. Er führt Machtstreben und erwachenden Antisemitismus des späteren deutschen Diktators vor. Im Abendrot der Monarchie fand Hitler reichlich deutschnationale, katholische und andere Vorbilder.