Justizanstalt Karlau: Dreifacher Fluchtversuch gescheitert

Drei Männer 19, 21 und 26 Jahre alt - konnten mithilfe von Seilen aus dem Gefängnis klettern. Wenig später wurden sie jedoch wieder geschnappt.

Ein Fluchtversuch von drei Häftlingen aus der Justizanstalt ist in der Nacht auf Samstag gescheitert. Die drei Männer konnten mithilfe von Seilen aus dem dritten Stock des Gefängnisses klettern, bestätigte Anstaltsleiter Josef Mock einen Online-Bericht der "Kronen Zeitung" vom Samstag. "Zwei Männer wurden unmittelbar nach dem Ausbruch, einer ein paar Minuten später wieder gefasst", so Mock.

Die Flucht war laut Angaben der Polizei gegen 3.15 Uhr bemerkt worden. Die unmittelbar eingeleitete Netzplanfahndung mit zwölf Polizeistreifen hatte nach kurzer Zeit Erfolg. Zwei Ausbrecher waren laut Polizei gemeinsam auf der Flucht, einer war alleine unterwegs. Das Duo wurde auf einem Firmengelände direkt gegenüber der Justizanstalt von Streifenbeamten erkannt. Sie liefen vorerst weg, als sich die Polizisten näherten, konnten aber rasch widerstandlos festgenommen werden.

Die dritte Person wurde wenige Minuten später von einer Diensthundestreife und Justizwachebeamten auf einem Großparkplatz zwei Querstraßen weiter westlich entdeckt. Der Polizeidiensthund verbellte den Mann, der sich unter einem SUV versteckte. Auch er leistete keinen Widerstand.

Wie der Ausbruch der Männer - 19, 21 und 26 Jahre alt - aus dem Gelände der Justizwacheanstalt überhaupt möglich war, war vorerst noch unklar. Die entsprechenden Erhebungen zum Hergang waren am Samstagvormittag noch im Gange. Erst am Montag hatte ein Insasse der Justizanstalt Stein in Niederösterreich einen Ausbruch geplant, dieser konnte jedoch verhindert werden.

(APA/Red.)