"Trennt euch": Anleitung zum Adieu

Der Schweizer Autor Thomas Meyer hat 2017 eine Aufforderung zur gepflegten Trennung geschrieben. Das Buch stößt seit dem Corona-Lockdown auf mehr Interesse.

Thomas Meyer lebt und trennt in Zürich.“ So steht es auf dem Klappentext des schmalen Bändchens, das der 46-jährige Schweizer Autor verfasst hat. Und der Satz lässt annehmen, dass hier jemand über etwas schreibt, von dem er eine Ahnung hat. Immerhin. Schon vor drei Jahren ist die Aufforderungsschrift „Trennt euch!“ von Thomas Meyer erschienen, 2020 hat sie der Diogenes-Verlag neu aufgelegt und das ist eher kein Zufall.



Der durch Covid ausgelöste wochenlange Lockdown im Frühjahr hat weltweit alle Paare vor neue Herausforderungen und Fragen gestellt. Manche fanden zwar durch das Zurückgeworfensein auf die Kernfamilie und weniger Ablenkung durch soziale Verpflichtungen wieder mehr zusammen. Doch für viele andere führte die Pandemie geradewegs in die eigene Beziehungskrise, wie Meyer erzählt.