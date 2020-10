Nummer 54 der Welt gewinnt sensationell French Open

Iga Swiatek, 19, setzte sich im Endspiel von Paris gegen die als Nummer vier gesetzte US-Amerikanerin Sofia Kenin nach nicht einmal eineinhalb Stunden mit 6:4, 6:1 durch.

Iga Swiatek hielt sich die Hand vor den Mund, langte sich an die Stirn. Es war wirklich irgendwie unglaublich. Soeben hatte die 19-Jährige eine Vorhand unerreichbar ins Feld geknallt, sie hatte gegen die Autralian-Open-Siegerin Sofia Kenin schon wieder ein Match klar für sich entschieden - und da es das Endspiel bei den French Open war, war sie nun tatsächlich Grand-Slam-Siegerin. 6:4 und 6:1 stand es nach gerade einmal 84 Minuten. "Ich weiß nicht, was gerade passiert", sagte sie am Samstagnachmittag, als sie den Matchball verwandelt hatte.

Swiatek ist die erste Grand-Slam-Siegerin aus Polen, und eine Siegerin, mit der vor Beginn des Turniers niemand gerechnet hatte. Die Nummer 54 der Welt war zwar in diesem Jahr mit Ergebnissen wie dem Achtelfinale bei den Australian Open aufgefallen, doch als sie in Paris ankam, wusste kaum jemand, wie man ihren Nachnamen richtig ausspricht (die Auflösung: "Swi-on-tek"). Dann fertigte der Teenager im Achtelfinale die Topgesetzte Simona Halep mit 6:1 und 6:2 ab und gab in den sieben Partien insgesamt lediglich 28 Spiele ab - ein derartiger Durchmarsch war seit Serena Williams in ihrer dominantesten Zeit niemandem mehr im Frauentennis gelungen.

Ein Masterplan muss her

In der Coronasaison fährt jedes Tennisturnier sein eigenes Sicherheitskonzept. Dieses Verhalten ist verkehrt - und schadet der ganzen Branche. Kommentar von Gerald Kleffmann

Swiateks Stärken: ihre mutigen, kraftvollen, unaufhaltsamen Schläge - und ihre innere Ruhe. Mit Kopfhörern betrat die Polin am Samstagnachmittag das große Philippe-Chatrier-Stadion, in dem wegen der Coronavirus-Pandemie nur 1000 Zuschauer zugelassen waren. Mit federnden Schritten ging sie zu ihrem Platz, zog ihre Kappe tief ins Gesicht und begann ihr erstes Finale unbeeindruckt. Swiatek nimmt die Bälle so früh wie keine andere Spielerin derzeit, steht meist einen Schritt vor der Grundlinie, setzt die Gegnerinnen sofort unter Druck, spielt unerreichbare Winkel.

Im ersten Satz unterlaufen Swiatek unsichere Schläge - doch sie fängt sich. Schnell lag Swiatek mit 3:0 vorne. Doch Kenin, die immer dann besonders präzise spielt, wenn sie zurückliegt, kämpfte sich zunächst wieder ins Spiel. Die 21-jährige Amerikanerin glich zum 3:3 aus, Swiatek unterliefen die ersten unsicheren Vorhand-Schläge. Aber sie fing sich auf beeindruckende Weise wieder - auch nachdem Kenin beim Stand von 3:5 einen Satzball abgewehrt hatte und noch einmal auf 4:5 herankam. Mit 6:4 gewann die Polin den ersten Satz und das verdient.

Kenin begann den zweiten Satz mit einem Break - doch dann holte sie kein Spiel mehr. Beim Stand von 1:2 ließ sie sich behandeln. Der zuvor schon mit einem Tape zugepflasterte Oberschenkel wurde nun dick bandagiert. Swiatek spielte das Match unbeeindruckt zu Ende, sie machte kaum einen Fehler mehr. Erst danach wurde sie überwältigt. "Es ist verrückt", sagte sie. Die Stimme wackelte, sie lächelte glücklich. Swiatek, die bereits seit jungen Jahren mit einer Sportpsychologin zusammenarbeitet, meinte: "Ich war mental so konstant." Vor ein paar Tagen hatte Swiatek noch angekündigt, wenn es mit dem Tennis nicht vorangehen würde, wolle sie sich in der Uni einschreiben. Doch nun springt sie in die Top 20 der Weltrangliste und hielt den French-Open-Pokal in den Händen. Sie zog kurz die schwarze Atemschutz-Maske ab und küsste die Trophäe.

Wie zuletzt so häufig gibt es im Frauentennis erneut eine neue Grand-Slam-Siegerin. In Paris war die Weltranglistenerste Ashleigh Barty wegen der Coronavirus-Pandemie nicht angereist, US-Open-Siegerin Naomi Osaka fehlte verletzt, die 23-malige Grand-Slam-Gewinnerin zog in der zweiten Runde wegen einer Verletzung zurück. Die verbliebene Turnierfavoritin Halep und die Australian-Open-Siegerin Kenin beförderte Swiatek aus dem Turnier. Es waren ihre Tage.

(Dpa)