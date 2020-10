EU-Kommissarin für Forschung und Innovation positiv getestet

"Nach einem ersten negativen Test auf Covid-19 am Montag ist mein zweiter Test positiv", teilt die bulgarische Kommissarin Mariya Gabriel auf Twitter mit. Sie befindet sich bereits seit Montag in Quarantäne.

Die EU-Kommissarin für Forschung und Innovation, Mariya Gabriel, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. "Nach einem ersten negativen Test auf Covid-19 am Montag ist mein zweiter Test positiv", schrieb die bulgarische Kommissarin am Samstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Gabriel hatte sich bereits am Montag in Quarantäne begeben, nachdem in ihrem Team ein Corona-Fall entdeckt wurde.

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, hatte sich am Montag vorübergehend in Quarantäne begeben, nachdem sie in der vergangenen Woche Kontakt mit einer positiv getesteten Person hatte. Zwei Corona-Tests bei von der Leyen fielen jedoch negativ aus.

Wegen eines Corona-Falls im Umfeld von EU-Ratspräsident Charles Michel war kürzlich der EU-Sondergipfel verschoben waren. Auch Michel hatte sich wegen des Kontakts mit einem infizierten Sicherheitsbeamten in Quarantäne begeben. Brüssel, Sitz der EU-Kommission, ist neben Madrid und Paris eine der am stärksten von der Corona-Pandemie betroffenen Städte in Europa.

(APA/AFP)