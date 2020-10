Tirol: 60-Jähriger stürzt in Mähdrescher

Der Unfall geschah bei Erntearbeiten. Der Mann wurde in die Innsbrucker Klinik geflogen.

Ein 60-Jähriger ist Samstagvormittag in Stumm im Zillertal bei Erntearbeiten in das Mähwerk eines Mähdreschers gestürzt. Er wurde verletzt mit dem Hubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Der Mann erntete gemeinsam mit einem 33-Jährigen auf einem Feld Mais. Als es am Mähdrescher zu einer Verstopfung kam, löste der 60-Jährige die Verstopfung am Mähwerk und führte im Anschluss einige Maispflanzen händisch zu. Er verlor dabei das Gleichgewicht und stürzte in das Mähwerk.

Der 33-Jährige stellte daraufhin sofort die Maschine ab. Anschließend leistete er Erste Hilfe und setzte den Notruf ab, berichtete die Polizei.

(APA)