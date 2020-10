1500 Klubbesucher wegen zwei positiv Getesteten in Quarantäne

Wer einen von drei fraglichen Klubs und Bars in Bern besuchte, muss sich in Quarantäne begeben.

Im Kanton Bern sind wegen zwei positiv auf das Coronavirus getestete Personen mittlerweile über 1500 Menschen in Quarantäne. Sie hatten sich in Klubs und Bars aufgehalten, die auch von den Coronavirus-Infizierten besucht worden waren.

Zunächst hatte der Kanton am Freitagabend bzw. am Samstag früh gemeldet, dass sich insgesamt 1020 Personen nach dem Besuch dreier Klubs und Bars in Bern wegen eines Coronavirus-Falles in Quarantäne begeben müssten. Am Samstagabend meldeten die Gesundheitsbehörden dann, dass sich aufgrund einer anderen infizierten Person weitere 506 Bar- und Klubbesucher in Quarantäne begeben müssen.

Die angeordnete Quarantäne würden auf zwei verschiedene infizierte Personen zurückgehen, sagte ein Sprecher der Berner Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion am Samstagabend auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Lokale blieben demnach weiterhin geöffnet. Nur ein Betreiber beschloss laut Angaben des Kantons aus eigenen Stücken vorübergehend zu schließen.

(APA/sda)