Wie der Concentus Musicus im Jahr vier nach Harnoncourt zu sich findet

Hoch motiviert gingen die Musiker unter Stefan Gottfried

in ihrem Zyklus an ein wienerisches Klassikerprogramm heran.

Über 60 Jahre lang war der Concentus Musicus untrennbar mit dem Namen seines legendären Leiters verbunden. Kein Wunder, dass der Verlust Nikolaus Harnoncourts 2016 schwer verkraftbar war. Dass sie nach über vier Jahren auf dem besten Weg sind, die Lücke zu schließen, zeigten die Musiker unter dem hoch motivierten Stefan Gottfried mit einer musikalischen Glanzleistung.



Zu Beginn musste Gottfried einige aktuelle Gedanken über Viren und Bakterien loswerden, Haydns pockenverunstaltete Nase und Schuberts Typhus. Der musikalische Auftakt war das Gegenteil der eher hölzernen Ansprache: Die Musiker spielten Schuberts erste Ouvertüre „Im italienischen Stile“ quicklebendig und mit Spontaneität. Damit stieg Vorfreude auf diesen Concentus in Hochform auf den höchsten Pegel.

Die Form hielt auch bei Haydns 99. Sinfonie. Der erste Satz zündete. Das Adagio ließ Gottfried mit Sinn für Pathos und Eleganz dank Pauken und Streichertremoli zum dramatischen Klangteppich anwachsen, als wär's eine Vorwegnahme langsamer Symphoniesätze der Spätromantik.

Sein Orchester hatte er trotz Verzicht auf modisch-ausschweifende Bewegungen (oder gerade deswegen?) voll unter Kontrolle. Die letzten beiden Sätze boten dann eine Dosis an Spritzigkeit, die es den Hörern schwermachte, ruhig sitzen zu bleiben.



Gesäßschmerzen erinnerten dann bei leicht nachlassender Eloquenz des Orchesterspiels während des ersten Satzes von Schuberts Fünfter an die fehlende Pause. Angesichts der Gerüchte über drastisch strengere Maßnahmen nach der Wien-Wahl freute man sich aber doch, überhaupt im Konzert zu sein. Beim sublimen Andante erholte sich der Concentus dann, um im Menuett wieder über sich hinauszuwachsen.

Der Unisono-Einstieg im straffen Tempo saß, die durchgehenden Achtel der zweiten Geige zwangen zum Mitwippen. Nach dem ähnlich anregend gespielten Allegro gab es viel verdienten Applaus. Wer auf Orozco-Estradas Antrittskonzert verzichtet hatte, war hier mit Spielfreude und musikalischer Exzellenz entschädigt worden.