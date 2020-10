Löws Abrechnung mit den Kritikern

Deutschland gewinnt gegen die Ukraine 2:1, es ist der erste Sieg im Länderspieljahr 2020 und für den Teamchef die Gelegenheit, um seinen Kritiker zu kontern. „Ich weiß, was ich tue. Ich sehe das große Ganze.“

Kiew. Aus der wieder gestärkten Position des Siegers hob Joachim Löw zu einer Belehrung seiner Kritiker an. In einem exakt vier Minuten und 25 Sekunden dauernden Monolog, der die ukrainische Dolmetscherin beinahe verzweifeln ließ, verteidigte der deutsche Teamchef nach dem schmucklosen, aber wichtigen 2:1 in der Nations League in Kiew den aus seiner Anschauung weitsichtigen und alternativlosen Kurs mit der deutschen Nationalmannschaft.



Zigmal fiel das Wort „Kritik“, die sich beim durchwachsenen Start nach dem monatelangen Corona-Lockdown nach dem jüngsten 3:3 im Testspiel gegen die Türkei öffentlich entlud – vorgetragen auch von ehemaligen Nationalspielern wie Lothar Matthäus. Der eigenwillige, bisweilen sture und über externe Vorwürfe erhabene DFB-Chefcoach konterte nun. „Kritik ist okay, kann jeder gerne tun! Aber wir haben unsere Linie, wir haben unseren Plan.“



Löws Kernbotschaft lautete: „Ich weiß, wann ich was tue. Ich sehe das große Ganze. Ich sehe nicht immer nur ein einzelnes Testspiel. Ich sehe einfach den Weg zur EM.“ Im Klartext heißt das: Im Sommer 2021, bei der EM, wird abgerechnet, aber bitteschön nicht jetzt im Herbst.

Drei Tage nach dem Türkei-Test, als Löws zweite Garde zum dritten Mal nacheinander einen Sieg verspielt hatte und etliche DFB-Legenden die Personalpolitik und Wechselpraktiken des Bundestrainers angeprangert hatten, stimmte gegen die stark ersatzgeschwächte Auswahl der Ukraine zumindest das Ergebnis. „Es ist uns nicht alles gelungen, aber einiges auf jeden Fall“, resümierte Löw nach den 90 Minuten vor 17.573 Zuschauern, die trotz hoher Coronazahlen im Stadion waren.



Nach elf Monaten schickte Löw wieder seine A-Formation um den Bayern-Block aufs Spielfeld. Der Sieg fiel nach Toren von Matthias Ginter und Leon Goretzka noch zu knapp aus. Ein von Niklas Süle laut Löw „unnötig“ verschuldeter Elfmeter, den Ruslan Malinowski zum Anschluss verwandelte, bescherte den Deutschen eine unruhige Schlussviertelstunde.