Als Kim Jong-un nächtens schweres Geschütz anrollen ließ

Militärparade zeigte angeblich größte Interkontinentalrakete der Welt. Aufhorchen ließ Kim mit Entschuldigung für Armut im Land.

Tokio/Seoul. Mitternacht war kaum vorüber, da begann im gleißenden Neonlicht die große Waffenschau. Nordkoreas Diktator Kim Jong-un – gegen seine Gewohnheiten im westlich-zivilen grauen Einreiher gekleidet – nahm in der Nacht zum Samstag die große Militärparade zum 75. Jahrestag seiner Einheitspartei ab. Warum das Spektakel zu so ungewöhnlicher Stunde stattfand, im nordkoreanischen Fernsehen aber zeitversetzt erst am nächsten Abend um 19.00 Uhr ausgestrahlt wurde, bleibt wohl das Geheimnis seiner Diktatur. Vielleicht wollte das Regime nicht, dass hochauflösende Bilder im Tageslicht den westlichen Experten mehr Hinweise auf die tatsächliche Schlagkraft der nordkoreanischen Armee geben würden.



Der Zweck dieser bizarren Show jedoch ist einleuchtend. Kim Jong-un will zeigen, dass sein Atomraketenprogramm auf vollen Touren läuft und auch durch die internationalen Sanktionen oder die Corona-Pandemie nicht zu stoppen ist.



Das Militär führte neue Uniformen, Sturmgewehre und Infanteriefahrzeuge vor, aber auch bisher unbekannte Luftabwehrsysteme, einen neuen Panzer sowie schwere Raketenwerfer. Insgesamt wirkte die Parade deutlich moderner als früher und signalisiert damit Südkorea, dass Pjöngjang über Waffensysteme verfügt, die bei einem Konflikt auf der koreanischen Halbinsel das Kräfteverhältnis deutlich zugunsten Nordkoreas verschieben könnten.



Die Propagandaregie hatte sich dabei wie üblich das Beste für den Schluss aufbewahrt. Auf vier gigantischen, miteinander gekoppelten Lastkraftwagen auf sagenhaften elf Achsen rollte ein Raketenmonstrum an der Tribüne vorbei. Nach Schätzungen südkoreanischer und US-amerikanischer Experten dürfte dieses Geschoss etwa 4,5 Meter länger und im Durchmesser einen Meter dicker gewesen sein als Nordkoreas bisherige Maximalrakete Hwasong-15. Gezeigt wurde zwar vermutlich nur ein Modell, aber in echt könnte diese Megawaffe mit einer Reichweite von mehr als 12.000 Kilometern praktisch jeden Ort in den USA angreifen. Und genau das soll die Botschaft aus Pjöngjang sein.