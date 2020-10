Rafael Nadal: Nahe der Perfektion

Rafael Nadal bot auf dem Weg zu seinem 13. Paris-Titel Herausforderer Novak Djoković keine Angriffsfläche. Und er trotzte all den schlechten Vorzeichen.

Rafael Nadal hat bei den French Open in Paris ein weiteres Kapitel Tennisgeschichte geschrieben. Der Spanier gewann das Finale des Sandplatzklassikers gegen Novak Djoković nach 2:41 Stunden und einer herausragenden Leistung mit 6:0, 6:2 und 7:5. In seinem 13. Paris-Finale war es sein 13. Erfolg. In der ewigen Bestenliste zog Nadal gemessen an Grand-Slam-Titeln mit Roger Federer gleich, beide halten nun bei 20 Triumphen. Djoković muss hingegen weiter auf seinen 18. Titel warten.