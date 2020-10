(c) Screenshot

Bei der „ZiB Spezial“ zur Wien-Wahl gab es einen stillen Sieger, eine vielsagende Pause und lauter werdenden Jubel.

Der Himmel über dem eingeblendeten Rathaus in der „ZiB Spezial“ zur Wien-Wahl strahlte weißlich, blau, vor allem aber rot. Röter als an einem Spätsommerabend und deutlich röter als der graue Himmel an diesem Sonntagabend tatsächlich war. Nun gut, warum nicht, Wien ist bekanntlich rot und wird auch nach diesem Wahlsonntag rot bleiben. Das eingefärbte Bild des Rathauses war im Hintergrund der ORF-Wahlsendung zu sehen, wo ab 16 Uhr berichtet wurde.