iPhone 12 soll nur beschränkt 5G unterstützen

Noch vor der offiziellen Präsentation dringen erste Details zum iPhone 12 durch. Darunter auch ein möglicherweise unvollständiger 5G-Support, mit Auswirkungen auch für heimische Kunden.

Am Dienstag wird Apple das iPhone 12 vorstellen. Doch vor der offiziellen Produktpräsentation werden Vermutungen laut, dass die Geräte nur eingeschränkt nutzbar sein werden. Die neuen iPhones werden die ersten mit dem Mobilfunkstandard 5G sein. Doch nicht jeder wird offenbar in den Genuss kommen, ultraschnell auf dem Apple-Handy zu surfen. Besonders in Großbritannien soll es einem Bericht von „The Telegraph“ zu Problemen kommen. Die iPhones, die von Dienstag an in den Verkauf gehen, könnten sich womöglich nicht mit den 700-Megahertz-Netz (MHz) verbinden, schreibt das Blatt.

Verstärkt setzen die heimischen Mobilfunker auf Frequenzen im Bereich von 3,4 bis 3,8 GHz für ihre 5G-Netze. In Österreich sollten sich somit in Bezug auf das iPhone 12 keine größeren Probleme mit 5G ergeben. Aber auch in Österreich sind bei der Frequenzauktion heuer sechs Blöcke im 700-MHz-Band versteigert worden. Niedrige Frequenzen wie 700 MHz werden eingesetzt, um die Reichweite von Mobilfunknetzen zu vergrößern. Damit können entlegene Gegenden besser erreicht und weniger Sendemasten eingesetzt werden.

Kritik an 5G

Der Nachfolger von 4G (LTE) steht in vielen Ländern bereits in den Startlöchern. Hie und da gibt es bereits einige Mobilfunkmasten, die den ultraschnellen Standard bereits bieten. Von einer flächendeckenden Verfügbarkeit ist aber noch nicht die Rede.

Erschwert wird der Ausbau aufgrund der anhaltenden Kritik an 5G. In Großbritannien wurden Anfang des Jahres noch Mobilfunkmasten angezündet, wobei auch 4G-Masten von den Vandalen angegriffen wurden. Einer aktuellen Deloitte-Studie zufolge scheint die Skepsis rückläufig zu sein. Lediglich 14 Prozent befürchten gesundheitliche Auswirkungen. Während 52 Prozent der befragten Österreicher glauben, mit 5G eine bessere mobile Konnektivität zu haben, befürchten 36 Prozent Gesundheitsrisiken durch das neue Netz.

Immer mehr Smartphone-Hersteller verkaufen ihre neuesten Geräte mit 5G. Dennoch setzt die Branche ihre Hoffnung auf Apple, um mehr Akzeptanz und Verbreitung für den Mobilfunkstandard zu schaffen.

„Die Presse“ wird über das Apple-Event live berichten. Die Präsentation beginnt um 19 Uhr und kann direkt über die Apple-Webseite live mitverfolgt werden. >>> Apple-Events

(bagre/APA)