Türkei düpiert EU und facht den Gasstreit im Mittelmeer neu an

Die Regierung in Ankara schickt ein Erkundungsschiff vor die griechische Insel Katellorizo. Der deutsche Außenminister Maas sagt einen für Mittwoch geplanten Besuch in der Türkei kurzfristig ab.

Unmittelbar vor einer geplanten Vermittlungsmission des deutschen Außenministers Heiko Maas im östlichen Mittelmeer heizt die Türkei den Gasstreit mit ihren Nachbarn neu an. Ankara schickte am Montag ein Forschungsschiff zu einer neuen Erkundungsmission in die Nähe der griechischen Insel Kastellorizo. Wenn es in der Gegend Gas unter dem Meeresboden gebe, „dann werden wir es ganz bestimmt finden“, erklärte Energieminister Fatih Dönmez.