Laufbereitschaft, Esprit und Vision blieben in der Kabine

Österreichs 1:0-Sieg von Belfast verlangt eine Analyse, Franco Foda muss Spielkultur und Einstellung hinterfragen. Er sollte dabei durchaus etwas lauter werden. Denn der Aufstieg in Liga A der Nations League hätte manch Benefit, der nicht zu unterschätzen ist.

Die positiven Erkenntnisse aus dem Nations-League-Spiel in Belfast sind schnell gefunden: Österreich gewann dank eines Gregoritsch-Tores gegen Nordirland mit 1:0 und bleibt Tabellenführer der Gruppe 1 in Liga B. Das war's auch schon.



Was schon beim eher gruseligen 2:1-Testsieg gegen Griechenland beklemmend wirkte, hatte sich gegen Nordirland munter fortgesetzt. Es mangelte vielen ÖFB-Spielern an Esprit und Laufbereitschaft. Halbherzig mag hart klingen, doch das Resümee der Spieler selbst ließ diesen Rückschluss zu. Eine Hälfte war stark. Die andere war unterirdisch schlecht.